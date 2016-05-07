Газизов: «Хочется сохранить Зинченко в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о возможном уходе из команды хавбека Александра Зинченко. Напомним, сегодня агент 19-летнего украинца сообщил, что «Манчестер Сити» обратился к башкирскому клубу с просьбой разрешить вести с игроком переговоры о личном контракте. Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересована дортмундская «Боруссия».

«Я не буду это никак комментировать. Не раз говорил, что по нему есть предложения, много клубов называлось: «Манчестер Сити», «Боруссия».

Отступные? Тоже, без комментариев. Мне бы самому хотелось, чтобы он остался в «Уфе». Он сегодня ─ яркий игрок, которого любят болельщики, является любимчиком команды, многие даже приходят на стадион, чтобы посмотреть конкретно на него», – сказал Газизов.