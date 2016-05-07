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  • Владелец «Лестера» выиграл в карты 2,5 миллиона, отмечая чемпионство команды

Владелец «Лестера» выиграл в карты 2,5 миллиона, отмечая чемпионство команды

7 мая 2016, 13:44
16

Владелец и президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха выиграл в казино 2,5 миллиона фунтов, празднуя завоевание чемпионского титула своей командой. Отмечая успех «лисов» в кругу друзей, тайский миллиардер оказался в игорном доме, где выиграл значительную сумму в карточной игре.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шривадданапрабха намерен подарить игрокам «Лестера» в честь победы в АПЛ по «Мерседесу», а также оплатить им поездку в Монте-Карло для празднования чемпионства. Отметим, что накануне встречи 37-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» болельщикам клуба получат бесплатную пиццу и пиво.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Лестер Эвертон
Комментарии (16)
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KWN37
1462618387
Белая полоса оказалась весьма широкой, не за горами черная ?
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RЕАLMADRID1902
1462619111
Вот это фарт у человека!
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LOKOfanatik19
1462619193
Блин да с такой прухой (ну работу тренера никто не забывал) ему надо подписывать все бизнес контракты, думаю прибыли будет очень многО!
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RUPRICHT
1462620314
ВОТ ЭТО ЩЕДРОСТЬ НЕ ИМЕЮЩАЯ ГРАНИЦ!!!!А ПОДАРИТЬ ПО МЕРСУ ЭТО ВООБЩЕ КРАСОТА!!!
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kurskih
1462620817
Пока фартит - пусть ещё в лотерею сыграет ;)
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ewgen1986
1462621401
Вот поперло
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Pizarro
1462622982
Красавчик Вишай, "Лестер" - молодец!!! "МЮ" и "Сити", "Шпоры" - всем копец!!! По "Мерсу" каждому и в Монте-Карло ужин закажи!!! Кто крайний за халявной пиццей? - подскажи...
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тигрик
1462624308
Когда фартит то во всем. Схватил удачу за хвост и не отпускает дядька;)
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андрей андреев
1462625913
Деньги к деньгам. Попэрло..
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ljrljr0505
1462629509
молодец индус.
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