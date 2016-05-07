Владелец «Лестера» выиграл в карты 2,5 миллиона, отмечая чемпионство команды

Владелец и президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха выиграл в казино 2,5 миллиона фунтов, празднуя завоевание чемпионского титула своей командой. Отмечая успех «лисов» в кругу друзей, тайский миллиардер оказался в игорном доме, где выиграл значительную сумму в карточной игре.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шривадданапрабха намерен подарить игрокам «Лестера» в честь победы в АПЛ по «Мерседесу», а также оплатить им поездку в Монте-Карло для празднования чемпионства. Отметим, что накануне встречи 37-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» болельщикам клуба получат бесплатную пиццу и пиво.