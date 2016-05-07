Сафонов считает, что ЦСКА должен обыграть «Терек»

Футбольный агент и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился своим прогнозам на предстоящий поединок 27-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Тереком». По его мнению, армейцы должны реабилитироваться за поражения в финале Кубка России и обыграть грозненцев.

«Армейцы тяжело идут, в Кубке России они откровенно разочаровали своей игрой. Поэтому хотелось бы, чтобы футболисты ЦСКА смогли несколько реабилитироваться за свой конфуз в Казани», – сказал Сафонов.

Напомним, матч ЦСКА – «Терек» начнется в 14:30 мск. Полный прогноз Алексея Сафонова на 27-й тур РФПЛ читайте в специальном материале «Бомбардира».