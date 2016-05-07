«Манчестер Сити» намерен приобрести Зинченко

По информации комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна, «Манчестер Сити» прислал «Уфе» официальное уведомление по хавбеку Александру Зинченко, а также попросил разрешения вести с игроком переговоры относительно личного контракта.

Кроме того, «горожане» намерены активировать пункт в контракте украинца с башкирским клубом об отступных, поэтому «Уфа» не имеет почти никаких шансов сохранить полузащитника в своем составе. Какая именно сумма компенсации прописана в соглашении футболиста – неизвестно. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересована дортмундская «Боруссия».

Напомним, контракт Зинченко с уфимцами рассчитан до декабря 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.