Гилерме сыграл 150-й матч за «Локомотив»

30-летний голкипер «Локомотива» Гилерме сыграл свой 150-й матч в чемпионате России. Юбилейной для стража ворот стала игра 27-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» (1:2).

Гилерме стал седьмым по счету вратарем в истории первенства, которому покорилась эта отметка. Лидирует в рейтинге Игорь Акинфеев (ЦСКА, 336 матчей), а за ним расположились Вячеслав Малафеев («Зенит», 328), Сергей Овчинников («Локомотив», 277), Сергей Рыжиков («Рубин», 235), Заур Хапов («Алания», 203) и Антонин Кински («Сатурн», 182).

Гилерме играет за железнодорожников с 2007 года.