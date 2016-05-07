Аллегри: «Теперь «Ювентус» должен подумать о победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал интервью после продления контракта с клубом до 2018 года.

«Теперь «Ювентус» должен подумать о победе в Лиге чемпионов. «Юве» обязан показать большое выступление в Лиге чемпионов, и когда я говорю «большое», я имею в виду, что мы должны быть наравне в лучшими клубами Европы.

Футболисты должны лучше строить игру, а также совершенствовать индивидуальное мастерство. Прежде всего у них должны быть большие амбиции, которые не зависят от ожиданий. Мы должны работать над этим, чтобы иметь сильную уверенность в себе, потому что мы – технически одаренная команда», – сказал Аллегри.