Черевченко: «В чем «Ростов» сильнее нас, я так и не понял»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).

– Что не получилось сегодня?

– Не получилось победить.

– Есть понимание, в чем дело?

– Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял. Переиграл в том, что выиграл 2:1.

– Что же произошло?

– Произошло то, что они забили два, а мы забили один.

– Пропускать на первых минутах от «Ростова» смерти подобно. И тем не менее вы пропустили быстрый гол...

– Конечно, тяжело в такой ситуации. Мы знали, что «Ростов» первые 15 минут играет активно, но все равно не справились. Этот гол много поменял в игре. Как и второй. Тяжело начинать второй тайм при 0:2. Правда, ребята собрались в перерыве, агрессивно стали играть, забили гол.

– Показалось, что Логашов на взводе провел матч...

– Не знаю, почему, будем разбираться. Возможно дело в том, что он пропустил полгода, потерял тонус.

– Потеря Пейчиновича стала роковой?

– Я бы так не сказал. Незаменимых людей нет… Не один футболист виноват, а вся команда, – сказал Черевченко.