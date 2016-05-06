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Черевченко: «В чем «Ростов» сильнее нас, я так и не понял»

6 мая 2016, 22:08
15

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал исход матча 27-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).

– Что не получилось сегодня?

– Не получилось победить.

– Есть понимание, в чем дело?

– Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял. Переиграл в том, что выиграл 2:1.

– Что же произошло?

– Произошло то, что они забили два, а мы забили один.

– Пропускать на первых минутах от «Ростова» смерти подобно. И тем не менее вы пропустили быстрый гол...

– Конечно, тяжело в такой ситуации. Мы знали, что «Ростов» первые 15 минут играет активно, но все равно не справились. Этот гол много поменял в игре. Как и второй. Тяжело начинать второй тайм при 0:2. Правда, ребята собрались в перерыве, агрессивно стали играть, забили гол.

– Показалось, что Логашов на взводе провел матч...

– Не знаю, почему, будем разбираться. Возможно дело в том, что он пропустил полгода, потерял тонус.

– Потеря Пейчиновича стала роковой?

– Я бы так не сказал. Незаменимых людей нет… Не один футболист виноват, а вся команда, – сказал Черевченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Черевченко Игорь
Комментарии (15)
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Вомбат
1462561845
"Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял." Ну надо же, неплохой вроде бы тренер, а признался в недостаточной квалификации.
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LokoBars
1462561897
– Есть понимание, в чем дело? – Соперник переиграл. Только в чем они нас сильнее, я так и не понял. В организации игры, Игорь Геннадьевич, в понимании игроков что и когда нужно делать..Верю в Вас, но в этом сезоне 5 место потолок..
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андрей андреев
1462562075
Зато честно
Ответить
Тяп-Ляп.
1462563365
Вопщем отпердолили девок казаки.
Ответить
Тяп-Ляп.
1462563793
Оно не понимает-а исчо физрук.
Ответить
арейская
1462586574
"Лучший коммент от тренера"- Черевченко первый кандидат на эту мифическую номинацию 27 тура! А что, ничем не хуже других была бы номинация...
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Диктор
1462600825
Игра была честной.Где то чуть жесткой.А победить смогли они из за того что организация игры была лучше поставлена.Локо же выдавал лишь отдельные отрезки осознанной игры.Вообще думаю что сказки Локомотива не получится,и в концовке чемпионата он еще неоднократно потеряет очки.
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Etiainen
1462602019
эх, плохи дела((
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Kurp
1462606232
А , что тут не понятного?
Ответить
makovei
1462607840
я не я и лошадь не моя
Ответить
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