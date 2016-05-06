Контракт Слуцкого с ЦСКА рассчитан до лета 2019 года

Действующий контракт главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого рассчитан до июня 2019 года.

Сообщается, что наставник продлил свое прежнее соглашение с армейцами, которое было действительно до лета 2016 года, еще до того, как заключил договор с РФС о работе в сборной России.

Эти сведения, полученные от источника в агентских кругах, косвенно подтверждаются словами главы селекционной службы ЦСКА Олега Яровинского.

«Леонид Викторович имеет долгосрочный контракт с ЦСКА. Когда он был продлен и на какой срок? Это конфиденциальная информация, которую я не могу оглашать», – сказал Яровинский.