Бубнов: «Чемпионство «Лестера» – никакая не сказка»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о досрочном завоевании «Лестером» титула чемпиона Англии. Отметим, что данное чемпионство стало первым для английского клуба за всю историю.

«Абсолютно согласен с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом – никакая это не сказка! Это серьезная работа тренерского штаба и самих игроков «Лестера». Слабая команда может победить в одном матче, двух… Но когда речь идет о дистанции в 38 туров – это невозможно! Только потом и кровью можно прийти к такому успеху, как победа в чемпионате. Тем более игроки «Лестера» – никакие не выскочки. Может, у них зарплаты не такие заоблачные, как в «Манчестер Сити» или «Арсенале», но они все опытные ребята и в большинстве своем – игроки сборных», – сказал Бубнов.