РФС предлагает Слуцкому самому формировать штаб сборной России

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что РФС предлагает Леониду Слуцкому расширенные полномочия на посту главного тренера национальной команды.

«Насколько известно, РФС предлагает Слуцкому точно такие же, если не большие, полномочия – заниматься не только первой сборной, но и отвечать за всю спортивную пирамиду организации, назначив на ключевые роли своих людей. Речь о полном карт-бланше на формирование этого штаба, будь то спортивный директор, тренер молодежной сборной или любая прочая должность.

По сути, РФС повторяет предложение ЦСКА о полномочиях и усиливает его не только статусом-мечтой для любого тренера – возглавить свою сборную на домашнем чемпионате мира, но и возможностью работать с лучшими футболистами страны. Что армейский клуб сегодня предложить тренеру уже не может», – сказал Казаков.