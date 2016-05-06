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  • РФС предлагает Слуцкому самому формировать штаб сборной России

РФС предлагает Слуцкому самому формировать штаб сборной России

6 мая 2016, 11:10
7

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что РФС предлагает Леониду Слуцкому расширенные полномочия на посту главного тренера национальной команды.

«Насколько известно, РФС предлагает Слуцкому точно такие же, если не большие, полномочия – заниматься не только первой сборной, но и отвечать за всю спортивную пирамиду организации, назначив на ключевые роли своих людей. Речь о полном карт-бланше на формирование этого штаба, будь то спортивный директор, тренер молодежной сборной или любая прочая должность.

По сути, РФС повторяет предложение ЦСКА о полномочиях и усиливает его не только статусом-мечтой для любого тренера – возглавить свою сборную на домашнем чемпионате мира, но и возможностью работать с лучшими футболистами страны. Что армейский клуб сегодня предложить тренеру уже не может», – сказал Казаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1462524424
Разумно... пока Слуцкий у руля.
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Наварх
1462525018
Всё понятно для чего... Настрой конкретный - забрать Слуцкого с ЦСКА любыми способами. Секрета нет, Слуцкому это очень интересно, вот Мутко и всё больше "мёда" подносит. Выбирать, всё же, ему самому ЦСКА или Сборная. С точки зрения стабильности и преданности болельщиков. то ЦСКА, а сборная это Русская рулетка...
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андрей андреев
1462527692
Пусть Слуцкий возьмёт Бердыева, главным тренером)))
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Zeff
1462534225
Главный Гинер.
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sour12
1462600159
проблема сборной не в тренере, предыдущий тренер был хороший, но играли в сборной не самые сильные игроки тот момент....проблема в коррупции....если объективно посмотреть на ситуацию как бы вы не относились к ЛВС ...когда он показал результат со сборной, играли реально только те игроки которые были в оптимальной форме....
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