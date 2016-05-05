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  • Зидан останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне

Зидан останется главным тренером «Реала» в следующем сезоне

5 мая 2016, 21:22
8

Президент «Реала» Флорентино Перес принял решение оставить Зинедина Зидана на посту наставника команды в следующем сезоне.

«Флорентино принял это решение несколько недель тому. Если бы «Реал» не вышел в финал Лиги чемпионов, все равно ничего бы не изменилось», – рассказал близкий к Пересу источник.

Отметим, что президенту «сливочных» очень импонирует та атмосфера, которая царит сейчас в команде.

«Зидану пришлось непросто после поражения от «Атлетико». Но то, как стойко наставник перенес это, и то, как он смог вывести из этой ситуации команду оказало на Переса впечатление», – отметил источник в Королевском клубе.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Атлетико Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (8)
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Kybik-Pybik
1462472808
Всем известно Перес - балабол... если Зидан ничего не выиграет (хотя ЛЧ конечно выиграет=)))) потом скажет: "Да ну! Я такого не говорил, Зидан устал и сам решил отдохнуть"
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АлёшкА91
1462473118
Удачи ему
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de bruyne
1462478327
После порожение финале... все наоборот будет
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Astonreal
1462478490
Последние игры Реала, что с МС, что с Сосьедадом были, мягко говоря - не очень.
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Dimon013
1462532798
Ух, сколько еще штанов порвет)))
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Protosser
1462542528
А как же ваша система: "Нет трофея - меняем тренера"? Если ничего не выиграет - все равно оставят? Что за поблажки?)
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ЖОРРО
1462608532
Дай Бог если оставит!
Ответить
ЖОРРО
1462608623
"Зидан выкладывается в каждом матче,даже штаны рвёт...но то, как стойко наставник перенес это, и то, как он смог вывести из этой ситуации команду оказало на Переса впечатление"))))))))))))))))ах
аххахахаха
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