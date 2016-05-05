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Слуцкий: «За чемпионство в РФПЛ борются пять команд»

5 мая 2016, 16:57
5

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком».

– Насколько удивительно для вас, что в концовке чемпионата так много реальных претендентов на титул?

– За золото борются пять команд. Даже не знаю, как это расценить. С одной стороны, мы растеряли какое-то преимущество, с другой — по-прежнему в гонке, а то, что растеряли, мы до этого сами же и добыли. Будем оценивать сезон по итоговому результату. «Зенит» ли наш основной конкурент, «Ростов» или кто-то еще? Сложно сейчас говорить. Скажется ли опыт команд, которые боролись за первые места все эти годы, или же новые команды-претенденты поймают невероятный кураж? Для меня как для тренера здесь тоже больше вопросов, чем ответов. Думаю, болельщикам и вообще всем, кто следит за российским первенством, безумно интересно. А наша задача — сработать по максимуму в оставшихся играх.

– Пожалуйста, несколько слов о грозненском «Тереке», его лидерах и ваших ожиданиях от предстоящего матча.

«Терек» — очень хорошая команда, и это не простые слова. Они стабильно играют в чемпионате, у них устоявшийся костяк футболистов и атакующей, и оборонительной группы. В каждой из зон есть свои лидеры — Митришев в атаке, Иванов в средней линии, Семенов с Родолфо в обороне. Если честно, я не припомню, когда у нас хоть один матч с «Тереком» складывался легко, это касается и выездных игр, и домашних. Очень прошу армейских болельщиков поддержать нас в концовке чемпионата. У нас осталось только две домашние игры, поэтому мы хотели бы, чтобы поклонники ПФК ЦСКА присутствовали на этих встречах в максимальном количестве.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (5)
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Garrincha58
1462459424
за чемпионство уже никто не борется кони однозначно выиграют наш чемпионшип
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Dobroe Teplo za CSKA
1462484197
ЦСКА всегда будет первым!
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