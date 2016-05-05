Узденов: «Спонсоры не обращают внимания на «Ростов»

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал сложное положение с поиском серьезных спонсоров для команды.

«Я бы попросил у него список (улыбается). Конечно, мы ищем спонсоров, но бизнесмены федерального уровня не обращают на нашу команду должного внимания, а местным предпринимателям не под силу тащить клуб в одиночку.

Одному футбол вообще безразличен, второй тоже не горит желанием помочь футболу, сейчас ему дали нефтяную трубу, вот он и занимается, а у третьего есть собственная команда за рубежом. Но он постоянно с нами, рядом и помогает клубу. Правда, у него еще обязательства перед гандбольным «Ростов-Доном». Есть еще «Тагмет», но владелец не увлекается футболом, и ждать помощи от него вряд ли стоит.

Сейчас следим за еще одной компанией, которая стала лидером по продаже зерна, хотим к ним нагрянуть. Шутка.

Главное, что губернатор с нами, он любит и поддерживает футбол», – приводит слова Узденова DonNews.

Напомним, что ранее министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко уверенно заявил, что «Ростову» не составит труда найти несколько десятков спонсоров при выходе в Лигу чемпионов.