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Узденов: «Спонсоры не обращают внимания на «Ростов»

5 мая 2016, 09:28
21

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал сложное положение с поиском серьезных спонсоров для команды.

«Я бы попросил у него список (улыбается). Конечно, мы ищем спонсоров, но бизнесмены федерального уровня не обращают на нашу команду должного внимания, а местным предпринимателям не под силу тащить клуб в одиночку.

Одному футбол вообще безразличен, второй тоже не горит желанием помочь футболу, сейчас ему дали нефтяную трубу, вот он и занимается, а у третьего есть собственная команда за рубежом. Но он постоянно с нами, рядом и помогает клубу. Правда, у него еще обязательства перед гандбольным «Ростов-Доном». Есть еще «Тагмет», но владелец не увлекается футболом, и ждать помощи от него вряд ли стоит.

Сейчас следим за еще одной компанией, которая стала лидером по продаже зерна, хотим к ним нагрянуть. Шутка.

Главное, что губернатор с нами, он любит и поддерживает футбол», – приводит слова Узденова DonNews.

Напомним, что ранее министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко уверенно заявил, что «Ростову» не составит труда найти несколько десятков спонсоров при выходе в Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Мутко Виталий
Комментарии (21)
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андрей андреев
1462430418
Спонсоры уже все разобраны. Если почти все налоги идут в Москву на местах денег нет,все и так в ...опе
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Диктор
1462434995
Да просто никто не в верит в команду-у которой детом произойдет смена тренера.
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grand-igor
1462440405
ростов сдуется как только бердыев уйдет да и в лиги чемпионов ему нечего делать
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Диктор
1462444210
Ростовчане красавцы -только и могут что в тихую минуса ставить.А ведь прекрасно понимают что мы правду говорим.
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vgarakh
1462446400
Скоро вся страна сдуется, кроме может Москвы
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sargassov
1462695945
В Коаснодаре такие спонсоры бы нашлись
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