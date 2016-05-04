Мама Раньери: «Я расплакалась после матча «Челси» и «Тоттенхэма». Теперь Клаудио – король Англии»

Мама главного тренера «Лестера» Клаудио Раньери Рената Раньери рассказала о своей реакции на новость о чемпионстве команды своего сына.

«Я расплакалась после той игры, и только несколько позже он позвонил мне и остальным членам семьи. Клаудио звонит мне каждый вечер, но тот звонок был особенным. Мы все были очень счастливы.

Теперь мы можем расслабиться и наслаждаться моментом. Наш обед продолжался два часа, и мы обсуждали команду и близость большого достижения.

Теперь Клаудио – король Англии, комплименты в его адрес звучат по всему миру, и я хочу всех поблагодарить за это», – сказала Рената Раньери.