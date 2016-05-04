Канчельскис: «Лестер», в отличие от «Ростова», ровно прошел дистанцию и не терял очки с аутсайдерами»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о шансах «Ростова» на победу в чемпионате России.

– «Ростов» способен повторить подвиг «Лестера"?

– Все может быть. Но сравнивать эти команды, наверное, смысла особого нет.

– Почему?

– Все-таки терять очки с «Мордовией», если ты хочешь выиграть гонку, непозволительно, непростительно. «Лестер» ровно прошел дистанцию, практически не теряя очки с аутсайдерами. Дончане обязаны были побеждать в Саранске, если ставят перед собой серьезные цели. В любом случае, будет интересно посмотреть на концовку сезона. Радует, что «Ростов» до сих пор борется за чемпионство. У нас давно уже никто не «выстреливал». Последнее время доминируют ЦСКА и «Зенит». Может быть, пришло время скромного клуба?