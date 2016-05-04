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  • Канчельскис: «Лестер», в отличие от «Ростова», ровно прошел дистанцию и не терял очки с аутсайдерами»

Канчельскис: «Лестер», в отличие от «Ростова», ровно прошел дистанцию и не терял очки с аутсайдерами»

4 мая 2016, 18:13
17

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о шансах «Ростова» на победу в чемпионате России.

– «Ростов» способен повторить подвиг «Лестера"?

– Все может быть. Но сравнивать эти команды, наверное, смысла особого нет.

– Почему?

– Все-таки терять очки с «Мордовией», если ты хочешь выиграть гонку, непозволительно, непростительно. «Лестер» ровно прошел дистанцию, практически не теряя очки с аутсайдерами. Дончане обязаны были побеждать в Саранске, если ставят перед собой серьезные цели. В любом случае, будет интересно посмотреть на концовку сезона. Радует, что «Ростов» до сих пор борется за чемпионство. У нас давно уже никто не «выстреливал». Последнее время доминируют ЦСКА и «Зенит». Может быть, пришло время скромного клуба?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Лестер Канчельскис Андрей
Комментарии (17)
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iglls73
1462375682
Так в этом и интрига, Ростов фору даёт, чтоб интересней чемпионат смотреть было
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fakel-vrn
1462376752
в конце сезона команды из зоны вылета опаснее любого топ клуба.... не всегда так бывает но часто...вспомните прошогоднюю концовку сезона.
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sargassov
1462377265
В РФПЛ возможно все. В чемпионство все же верится слабо, а вот по соотношению цена/качество Ростову фору дадут только Алания и Текстильщик Камышинский образца 90-х годов
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Диктор
1462384990
Да ладно их сравнивать это как мед и гав.но -ну выстрелил один год клубешко из провинции,а в следущем году как тренера потеряют-опять будут бороться за выживание.Синдром Рубина...................
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sochi-2013
1462387114
Максимум Ростова, 4-ое место. ЦСКА, Краснодар, Зенит- порядок, пока произвольный. Все решиться в очной игре ЦСКА-Краснодар.
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vgarakh
1462433139
С Мордовией спартак дома еле-еле ничейку скатал, что тут удивляться?
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Go-o-ol
1462448846
не знаю,у Ростова нет агрессивности,они не должны были играть с Мордовии на ничью.надеються на нечаеный гол и закрыться.смортрю на все голы- повезло так повезло.чемпионы не так должны ИГРАТЬ.Удачи РОСТОВ!!!
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