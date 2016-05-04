Раньери: «Звездных футболистов покупать не будем»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери пообещал, что летом его команда не будет покупать звездных игроков.

«Нашей команде не нужны суперзвезды. Я хочу усилить состав правильными игроками, но никак не звездами. Для нас самое главное – это удержаться в топ-10 чемпионата Англии и попытаться достойно выступить в Европе.

Сейчас еще рано говорить, сколько игроков нам нужно — пять, шесть, семь или восемь. Если кто-то из моей команды захочет уйти, то сначала я попытаюсь его отговорить, ведь мы находимся в фантастическом клубе», — приводит слова итальянского специалиста АР.