Орлов: «Халк – помощник Слуцкого»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в финальном матче Кубка России с ЦСКА (4:1) отметил роль нападающего сине-бело-голубых Халка в развитии форвардов Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

«Халк, кстати, очень помогает Слуцкому: во-первых, позволил раскрыться Дзюбе, а теперь принялся тренировать и Кокорина. Ребята получают от бразильца мяч и забивают. Кокорин и на тренировках работает великолепно, у него очень многое получается. В игре – далеко не все, и это из-за нехватки уверенности. Сразу после гола Кокорин даже побежал иначе! То же самое с Дзюбой было. Халк невольно работает на сборную России, он – помощник Слуцкого», – сказал Орлов.