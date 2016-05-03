Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Халк – помощник Слуцкого»

3 мая 2016, 21:37
12

Футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в финальном матче Кубка России с ЦСКА (4:1) отметил роль нападающего сине-бело-голубых Халка в развитии форвардов Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

«Халк, кстати, очень помогает Слуцкому: во-первых, позволил раскрыться Дзюбе, а теперь принялся тренировать и Кокорина. Ребята получают от бразильца мяч и забивают. Кокорин и на тренировках работает великолепно, у него очень многое получается. В игре – далеко не все, и это из-за нехватки уверенности. Сразу после гола Кокорин даже побежал иначе! То же самое с Дзюбой было. Халк невольно работает на сборную России, он – помощник Слуцкого», – сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Халк Слуцкий Леонид Орлов Геннадий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1462300934
Кстати, да. Хорош ГСО, справедливо подметил.
Ответить
Lenin26
1462301007
Я бы ещё резкий рост Шатова связал бы с Халком.
Ответить
Flydis
1462303027
Гена, шо ты несешь ?
Ответить
Samov@r
1462304675
С этим не поспоришь
Ответить
lex_ex
1462310866
Смогут ли они в сборной так без Халка играть
Ответить
sour12
1462318024
осталось в сборной найти ассистента не хуже халкане велика задача )))))))) но если серьёзно посмотрите как хорошо взаимодействует мамаев и смолов!конечно это на уровне рпл, но по моему скромному мнению надо наигрывать мамаева и смолова в основе.
Ответить
spartach n1
1462347152
Старый маразматик
Ответить
LINED
1462347788
Ну давайте еще и Халка в сборную возьмем -_-
Ответить
DemSerg
1462455732
Особенно гол кокорина в ворота цска- шедевр. Марадона отдыхает))) Феерический дриблинг и удар.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
1
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
5
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
4
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+