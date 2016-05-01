Раньери: «Лестер» приехал на «Олд Траффорд» не затем, чтобы выиграть титул»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Лестер» приехал на «Олд Траффорд» не затем, чтобы выиграть титул, а оставить впечатление, потому что мы знали, что это будет сложный матч. В начале игры соперник был лучше нас, и мы не могли с этим справиться. Однако мы забили в нужный момент и тогда получили больше уверенности. Я очень доволен, всегда доволен, когда мои игроки играют так, как сегодня», – сказал Раньери.