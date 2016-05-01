Бывший врач сборной Португалии: «Роналду может пропустить Евро-2016, если сыграет с «Сити»

Бывший врач сборной Португалии Нуно Кампос не советует нападающему «Реала» Криштиану Роналду принимать участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Напомним, что 31-летний форвард получил надрыв мышцы бедра в игре с «Вильярреалом», из-за которого пропустил первую встречу с английским клубом.

«Если диагноз и правда такой, то на восстановление Криштиану должно уйти около 20 дней. Две недели потребуется на залечивание травмы, а оставшиеся 5-7 дней необходимы на возобновление мышечной активности. В случае выхода на поле Роналду может усугубить травму и не поехать во Францию на чемпионат Европы», – сказал Кампос.

Напомним, что поединок между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Мадриде.