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  • Бывший врач сборной Португалии: «Роналду может пропустить Евро-2016, если сыграет с «Сити»

Бывший врач сборной Португалии: «Роналду может пропустить Евро-2016, если сыграет с «Сити»

1 мая 2016, 08:47
6

Бывший врач сборной Португалии Нуно Кампос не советует нападающему «Реала» Криштиану Роналду принимать участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Напомним, что 31-летний форвард получил надрыв мышцы бедра в игре с «Вильярреалом», из-за которого пропустил первую встречу с английским клубом.

«Если диагноз и правда такой, то на восстановление Криштиану должно уйти около 20 дней. Две недели потребуется на залечивание травмы, а оставшиеся 5-7 дней необходимы на возобновление мышечной активности. В случае выхода на поле Роналду может усугубить травму и не поехать во Францию на чемпионат Европы», – сказал Кампос.

Напомним, что поединок между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Мадриде.

Источник: Record
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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talgatnurzhanov2006
1462081836
ок
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Tri
1462085224
Зачем реалу на поле травмированный футболист, много ли от него будет толку? Пусть лучше кому нибудь из дубля шанс дадут. Такую команду, как мс , реал должен дублем легко обыгрывать.
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BlackMurder
1462085815
Тут варик лч выйграть, а со сборной он так и ничего не добьется)
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B_A_IV
1462086972
Хе-Хе надо выбирать если может сломаться то , зачем такая игра
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dzhanavar
1462093444
mojno siti i bez ronaldu proyti
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ЦСКА 2015-2016
1462115510
.карта у него в руках. пусть сам решит.такие не пропадут))))
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