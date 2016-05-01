Смородская: «Судейство в матче со «Спартаком» – беспредел. Федотова необходимо отстранить от игр»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская осталась недовольна работой главного арбитра матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» Игоря Федотова.

«Мы в клубе стараемся спрашивать в первую очередь с самих себя. И о работе арбитров я высказываюсь в очень редких случаях. Но то, что случилось в матче со «Спартаком», – это беспредел. Когда происходит подобное, я молчать не намерена. В первом тайме защитник «Спартака» Пуцко в своей штрафной сбил Шкулетича, выходившего один на один с вратарем, и тем самым лишил его явной возможности забить гол. Сбил грубо, шел двумя ногами. Если не это, то что же тогда пенальти? Однако 11-метровый в ворота «Спартака» арбитр не назначил. Очевидно, что в случае определения нарушения защитник был бы удален с поля. Дальше пошло по накатанной: Макеев срубал всех подряд, но ему все сходило с рук. Тот факт, что он не был удален за грубейший фол на Миранчуке во втором тайме, – это нонсенс. Это была самая настоящая прямая красная карточка за грубую игру. Макеев шел прямой ногой, из-за такой грубости игроки получают переломы и другие серьезные травмы. По счастливой случайности все обошлось.

Спрашивается: почему же Федотов принимал столь ошибочные решения? Мой ответ таков: во-первых, потому что он – совершенно некомпетентный арбитр, во-вторых, он не должен судить матчи подобного уровня – тем более за несколько туров до завершения чемпионата, когда решается судьба призовых мест. И, конечно, мне непонятно, куда вообще смотрели его ассистенты. Согласно регламенту, никакой возможности подать протест на работу Федотова у нас нет. Но я надеюсь, что департамент судейства примет по отношению к данному арбитру справедливые меры, и что Федотов будет отстранен от обслуживания матчей до конца сезона», – сказала Смородская.