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  • Смородская: «Судейство в матче со «Спартаком» – беспредел. Федотова необходимо отстранить от игр»

Смородская: «Судейство в матче со «Спартаком» – беспредел. Федотова необходимо отстранить от игр»

1 мая 2016, 06:08
35

Президент «Локомотива» Ольга Смородская осталась недовольна работой главного арбитра матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» Игоря Федотова.

«Мы в клубе стараемся спрашивать в первую очередь с самих себя. И о работе арбитров я высказываюсь в очень редких случаях. Но то, что случилось в матче со «Спартаком», – это беспредел. Когда происходит подобное, я молчать не намерена. В первом тайме защитник «Спартака» Пуцко в своей штрафной сбил Шкулетича, выходившего один на один с вратарем, и тем самым лишил его явной возможности забить гол. Сбил грубо, шел двумя ногами. Если не это, то что же тогда пенальти? Однако 11-метровый в ворота «Спартака» арбитр не назначил. Очевидно, что в случае определения нарушения защитник был бы удален с поля. Дальше пошло по накатанной: Макеев срубал всех подряд, но ему все сходило с рук. Тот факт, что он не был удален за грубейший фол на Миранчуке во втором тайме, – это нонсенс. Это была самая настоящая прямая красная карточка за грубую игру. Макеев шел прямой ногой, из-за такой грубости игроки получают переломы и другие серьезные травмы. По счастливой случайности все обошлось.

Спрашивается: почему же Федотов принимал столь ошибочные решения? Мой ответ таков: во-первых, потому что он – совершенно некомпетентный арбитр, во-вторых, он не должен судить матчи подобного уровня – тем более за несколько туров до завершения чемпионата, когда решается судьба призовых мест. И, конечно, мне непонятно, куда вообще смотрели его ассистенты. Согласно регламенту, никакой возможности подать протест на работу Федотова у нас нет. Но я надеюсь, что департамент судейства примет по отношению к данному арбитру справедливые меры, и что Федотов будет отстранен от обслуживания матчей до конца сезона», – сказала Смородская.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Смородская Ольга
Комментарии (35)
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KELT88
1462072814
Вынужден согласиться....
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sprint5
1462073926
топят Локомотив
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Foxitkuban
1462077732
Истинная женщина. Виноваты все, кроме нее. Истеричка.
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АртурZaСМ
1462084384
Как болела Спартака согласен с тем , что нужно было ставить пенальти за подкат сзади Пуцко и чуть позднее удалять Макеева...
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Tri
1462084806
Арбитру было дано указание сверху, что он мог сделать? Но и локомотив не заслуживал победы, ничья была бы справедливым итогом.
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росс
1462087400
Не следует вину за бездарную игру полностью перекладывать на плечи арбитра. Не он виноват в проигрыше (хотя пенальти был 100%) Против такой обороны "Спартака" вывести на поле сразу трёх опорников???!!! Жуть!!! Игре "Локо" явно не хватало скоростей. Почему быстрый, острый футболист Миранчук не был выпущен с самого начала встречи? Проиграл матч тренер.
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Diesel133
1462092229
не нравится Смо, но здесь я с ней согласен
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takca
1462093697
Эта шл-ка может кричать что угодно но почему не удалили денисова когда он внаглую бил промеса по ногам а потом начал бодаться как мудак хотя почему как он такой и есть.а пенальти небыло .
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kvm
1462101065
наша оля громко плачет...
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vklceo
1462103894
случаи конечно вопиющие. пенальти не то что 100%, он вообще неоспорим, эпизод был чистым, других прямых или косвенных участников в нем не было, с макеевым жара: 2 ногами, одной в колено - двух мнений быть не может, это прямая красная. не стал досматривать матч после выходки промеса, за которую по совокупности он так же мог удаляться. С другой стороны - смотрю другие чемпионаты и то, что там вытворяют судьи, нашим и в страшном сне не снилось. Вывод: судья однозначно был крайне предвзят, но нельзя поспорить и с тем, что Локо для победы спартака сделал гораздо больше, чем Федотов.
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