Гладилин: «Спартаку» нечего терять, кроме престижа»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом». Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Спартаку» нечего терять, кроме своего престижа. Команда должна раскрепоститься и показать игру для болельщиков. А «Локомотив» борется за Лигу чемпионов. Не сомневаюсь, что красно-белые забьют. Квинси Промес и Зе Луиш находятся в прекрасной форме. «Локомотив» побаивается этих футболистов. Но в обороне играет сильнее красно-белых. Склоняюсь к ничейному результату», – сказал Гладилин.