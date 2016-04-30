Погба должен принять решение о своем будущем в «Ювентусе» в течении трех недель

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба должен определиться со своей дальнейшей судьбой в туринском клубе в течении ближайших трех недель. Такое условие поставило перед французом руководство «бьянконери». Футболист должен решить, продлит ли он соглашение со «старой синьорой» или же намерен покинуть команду.

Действующий контракт 23-летнего хавбека рассчитан до 2019-го года. «Ювентус» готов предложить Погба увеличить его срок еще на год. При этом, зарплата игрока также возрастет – с 4,5 миллиона евро до шести миллионов в год.

В нынешнем розыгрыше Серии А Погба принял участие в 33-х играх, отметившись восьмью забитыми мячами и 12-ю голевыми передачами.