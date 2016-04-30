Покеттино: «С «Тоттенхэмом» я могу повторить успехи сэра Алекса Фергюсона»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о том, почему он продлил контракт с клубом.

«Повторить успехи сэра Алекса? Почему нет? Сэр Алекс Фергюсон — это особенный человек. Ему дали возможность сотворить историю в «Манчестер Юнайтед». Я верю, что наш клуб тоже особенный и мы можем сделать что-то подобное.

«Тоттенхэм» — уникальный клуб. Я влюбился в него с самого начала, с первого дня. Я очень счастлив, что я работаю здесь, и надеюсь, что мы сможем добиться больших успехов», — заключил Покеттино.