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  • Менеджер «Лестера»: «Искал в таблице РФПЛ «Спартак» и обнаружил на первой строчке некий «Ростов»

Менеджер «Лестера»: «Искал в таблице РФПЛ «Спартак» и обнаружил на первой строчке некий «Ростов»

30 апреля 2016, 01:24
13

Менеджер «Лестера» по новым проектам Марк Дэвис, находящий с визитом в России, ответил на вопрос о том, не хочет ли английский клуб провести товарищеский матч с «Ростовом».

«В программе моего пребывания в России значилось посещение «Открытие Арены». Открыл турнирную таблицу вашего чемпионата, чтобы узнать, на каком месте «Спартак». Нашел в ней еще пять–шесть знакомых названий. В то же время с удивлением обнаружил, что на первой строчке находится некий «Ростов». Впоследствии здесь я только о нем и слышал. Встречался, кстати, в ходе конференции с его представителем.

Что касается товарищеского матча, то сейчас он невозможен. Календарь межсезонья у нашего клуба уже сверстан. Предстоят встреча с «Селтиком», матч с «ПСЖ» в Лос-Анджелесе, а потом игра с «Барселоной» в Стокгольме. Так что до старта нового сезона пересечься с «Ростовом» нам не суждено. Но в Лиге чемпионов было бы, конечно, любопытно сыграть с командой, которую нарекли «русским «Лестером», – сказал Дэвис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Лестер Ростов
Комментарии (13)
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zarya-lk72
1461978673
"РОСТОВ" - чемпион!!! УДАЧИ !!!
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Димон Алма-Ата
1461985512
Это лестер английский Ростов
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Serjoga
1461990665
Может и пересекутся!
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Dynamo-Moscow
1461997124
Искал Спартак))) Нашел Ростов)))
Ответить
lNeTl
1461998157
Ростов! — почти вся страна в тебя верит,порви всех на своём пути к чемпионству
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андрей андреев
1461998355
Скоро будут искать зенит и ЦСКА,а найдут Ростов)))
Ответить
Дон-Батя
1461999029
Скоро вообще не найдут Спартак в таблице РПЛ!
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fakel-vrn
1462000484
как же унижают и позорят этот в прошлом легендарный спартак))... и все изза одного придурка по фамилии федун!
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koli4ka
1462006457
Не устали фсяку фуёву бредятину писать ,честно не смешно...
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андрей андреев
1462018631
Я думаю Спартак будет всегда. Он как Ливерпуль,все его знают,но звёзд он не хватает)))
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