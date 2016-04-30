Менеджер «Лестера»: «Искал в таблице РФПЛ «Спартак» и обнаружил на первой строчке некий «Ростов»

Менеджер «Лестера» по новым проектам Марк Дэвис, находящий с визитом в России, ответил на вопрос о том, не хочет ли английский клуб провести товарищеский матч с «Ростовом».

«В программе моего пребывания в России значилось посещение «Открытие Арены». Открыл турнирную таблицу вашего чемпионата, чтобы узнать, на каком месте «Спартак». Нашел в ней еще пять–шесть знакомых названий. В то же время с удивлением обнаружил, что на первой строчке находится некий «Ростов». Впоследствии здесь я только о нем и слышал. Встречался, кстати, в ходе конференции с его представителем.

Что касается товарищеского матча, то сейчас он невозможен. Календарь межсезонья у нашего клуба уже сверстан. Предстоят встреча с «Селтиком», матч с «ПСЖ» в Лос-Анджелесе, а потом игра с «Барселоной» в Стокгольме. Так что до старта нового сезона пересечься с «Ростовом» нам не суждено. Но в Лиге чемпионов было бы, конечно, любопытно сыграть с командой, которую нарекли «русским «Лестером», – сказал Дэвис.