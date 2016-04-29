Ткаченко: «Почти уверен в том, что Зинченко перейдет в «Боруссию» Д»

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко прокомментировла информацию о том, что полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может перейти в дортмундскую«Боруссию».

«Почти в этом уверен. Дортмунд уже по нему определился. Другое дело, видят ли они его в первой команде или во второй? На той неделе приняли решение, что иностранцы старше определенного возраста не могут играть за дубли. Нужно получать специальное разрешение федерации», – сказал Ткаченко.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов утверждал, что в услугах украинского футболиста заинтересована не только «Боруссия».