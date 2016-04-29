Раньери: «Лестер» хочет воплотить мечту в реальность и стать чемпионом АПЛ»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Напомним, в случае победы в этой встрече «лисы» досрочно оформят чемпионство.

«Никто не знает, что будет потом, в следующем сезоне, но то, что происходит сейчас... Это невероятно. Мы близки к тому, чтобы воплотить нашу заветную мечту в реальность. Впереди – игра с «МЮ», которая ожидает быть очень сложной. Я уважаю ван Гаала, а также всю их команду и болельщиков.

Все понимают, что можно добиться победы в чемпионате Англии уже в ближайшем туре, но необходимо быть предельно сконцентрированными», – отметил Раньери.

Напомним, что поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» состоится 1 мая и начнется в 16:05 по московскому времени.