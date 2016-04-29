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  • Агент: «Когда Смолов был маленьким, он как-то не очень хорошо говорил про «Спартак»

Агент: «Когда Смолов был маленьким, он как-то не очень хорошо говорил про «Спартак»

29 апреля 2016, 06:49
7

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко рассказал о переходе нападающего сборной России Федора Смолова в «Краснодар».

«Почему Смолов перешел именно в «Краснодар»? У нас все окончательные решения принимают ребята. Мы же, обсуждая с игроками ситуации, указываем как все плюсы, так и минусы. Дело в том, что в «Краснодаре» тебя всегда поддержат, даже если у тебя что-то не получается. На самом деле самое лучшее предложение делал «Спартак».

Почему он не перешел? Да тогда еще было непонятно, кого назначат тренером. Мне говорили, что Аленичева не позовут. Плюс, когда Федя был маленьким, как-то не очень хорошо говорил про «Спартак». А потом, «Спартак» всегда находится под давлением ожиданий болельщиков, прошлых заслуг, успехов. Это сказывается на атмосфере внутри, на работе и могло сказаться на адаптации игрока. И как можно было идти в команду без тренера», — прокомментировал ситуацию представитель футболиста.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (7)
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vladimir-7
1461906434
Даже маленький Смолов понимал, что Спартак это свинарник.
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lange
1461908842
Маленький Смолов: "Спартак" - бяка!"
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Lb40
1461912993
Парень готовится в Зенит,а потом можно и в Спартак и в Кайрат.
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hodyrev
1461916814
Ниче,прийдет Черчесов и сделает из Спартака,да шучу шучу кто бы не пришел их место в середине.
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Alex3920486
1461919251
Как из песни, слова не выкинешь: -" Любит наш народ, всякое говно...." Потому что сам его создает... Так что по легче в осквернении команд ребятки... Ни что не бывает вечным... Какой бы клуб не был, его стоит хотя бы уважать...
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Пчела 672
1461922493
Да успокойтесь вы, только парень начал на нормальный уровень выходить (или кто то считает, что 16 банок в РФПЛ это уже супер?), и давай дифирамбы петь и целовать кой куда (одного до сих пор целуют, гелик взял, в зенит перешел, игрутать перестал), а тут у нас хоть один нормальный нап на евро вырисовывается.
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REDAT
1461930724
Федя ты сделал правильный выбор, что перешел в "Краснодар"!!!!Удачи тебе и много голов, что бы ты забивал нашим соперникам!!!!!!!!!!!
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