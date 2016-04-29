Агент: «Когда Смолов был маленьким, он как-то не очень хорошо говорил про «Спартак»

Президент компании Pro Sports Management Герман Ткаченко рассказал о переходе нападающего сборной России Федора Смолова в «Краснодар».

«Почему Смолов перешел именно в «Краснодар»? У нас все окончательные решения принимают ребята. Мы же, обсуждая с игроками ситуации, указываем как все плюсы, так и минусы. Дело в том, что в «Краснодаре» тебя всегда поддержат, даже если у тебя что-то не получается. На самом деле самое лучшее предложение делал «Спартак».

Почему он не перешел? Да тогда еще было непонятно, кого назначат тренером. Мне говорили, что Аленичева не позовут. Плюс, когда Федя был маленьким, как-то не очень хорошо говорил про «Спартак». А потом, «Спартак» всегда находится под давлением ожиданий болельщиков, прошлых заслуг, успехов. Это сказывается на атмосфере внутри, на работе и могло сказаться на адаптации игрока. И как можно было идти в команду без тренера», — прокомментировал ситуацию представитель футболиста.