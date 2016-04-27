Лига чемпионов. «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Баварию»

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» оказался сильнее «Баварии» благодаря точному удару Сауля в начале игры – 1:0.
Ответная встреча состоится во вторник, 3 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч
Атлетико (Испания) – Бавария (Германия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Сауль, 11.
Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль (Тейе, 85), Габи, Аугусто, Коке, Гризманн, Торрес.
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат (Бенатиа, 77), Алонсо, Видаль, Тиаго (Мюллер, 69), Коста, Коман (Рибери, 64), Левандовски.
Предупреждения: Коста, 39; Бенатиа, 82; Нойер, 83; Сауль, 85; Видаль, 89.
Судья: Марк Клаттенбург.
Источник: Бомбардир.ру