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  • Лига чемпионов. «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Баварию»

Лига чемпионов. «Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Баварию»

27 апреля 2016, 23:36
17

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» оказался сильнее «Баварии» благодаря точному удару Сауля в начале игры – 1:0.

Ответная встреча состоится во вторник, 3 мая.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

Атлетико (Испания) – Бавария (Германия) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Сауль, 11.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль (Тейе, 85), Габи, Аугусто, Коке, Гризманн, Торрес.

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Алаба, Бернат (Бенатиа, 77), Алонсо, Видаль, Тиаго (Мюллер, 69), Коста, Коман (Рибери, 64), Левандовски.

Предупреждения: Коста, 39; Бенатиа, 82; Нойер, 83; Сауль, 85; Видаль, 89.

Судья: Марк Клаттенбург.

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Атлетико Бавария
Комментарии (17)
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Ronaldinho R10
1461790280
Фантастика, а не матч! В восторге от Атлетико! Хотя Бавария во втором тайме просто сок из мадридцев выдавливала)
Ответить
LokoBars
1461790942
Бавария пройдёт Атлетико!
Ответить
robocop
1461791260
Атлетико одной ногой в финале
Ответить
Garrincha58
1461792282
молодцы и особенно Симеоне вот тренер на своем месте
Ответить
NEMETSRUS
1461797467
Бавария пройдет дальше полюбому
Ответить
RealArsenal
1461804538
Молодцы!
Ответить
шеффилд таун
1461814304
Мы верили в Атлетико.
Ответить
grigkh
1461814311
Молодцы
Ответить
teodogat
1461820354
Кажется Гвардиола засланный казачек, постоянно сливает испанцам полуфиналы. Вот почему железный игрок основы Мюллер был 70 минут в запасе?
Ответить
VReDNiY
1461831619
Каталонский Физрук Заебал уже. Мюллер - Рибери и Бенатиа в запасе. Зато деревья всякие типа Алькантры и прочего дерьма в основе.
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