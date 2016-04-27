Уткин: «В борьбе за чемпионство у «Ростова» и ЦСКА равные шансы»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о шансах «Ростова» завоевать золотые медали РФПЛ. Напомним, что за пять туров до окончания турнира команда Курбана Бердыева располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на одно очко.

У «Ростова» только одно очко преимущества перед ЦСКА, а значит, для полной уверенности в его успехе нужен ответ на вопрос: сможет ли он исключить ошибку. В данном случае – избежать потерь очков вообще. Думаю, не избежит – у него за плечами уже слишком длинная серия из одних успехов. Другими словами – команда на своем пике. А пик не длится вечно, иначе он уже равнина и пропадает весь смысл понятия.

Ключевой матч здесь – безусловно, с «Локомотивом». «Локо» не менее прагматичен, чем ростовчане, тут кто кого пересидит. С «Динамо» у «Ростова» проблем не будет, как никогда их не было у Бердыева с Кобелевым. «Ростов» не упустит место в Лиге Чемпионов, а шансы в борьбе за титул у него и ЦСКА, полагаю, равные», – сказал Уткин.