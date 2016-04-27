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  • Уткин: «В борьбе за чемпионство у «Ростова» и ЦСКА равные шансы»

Уткин: «В борьбе за чемпионство у «Ростова» и ЦСКА равные шансы»

27 апреля 2016, 14:20
14

Известный футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о шансах «Ростова» завоевать золотые медали РФПЛ. Напомним, что за пять туров до окончания турнира команда Курбана Бердыева располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на одно очко.

У «Ростова» только одно очко преимущества перед ЦСКА, а значит, для полной уверенности в его успехе нужен ответ на вопрос: сможет ли он исключить ошибку. В данном случае – избежать потерь очков вообще. Думаю, не избежит – у него за плечами уже слишком длинная серия из одних успехов. Другими словами – команда на своем пике. А пик не длится вечно, иначе он уже равнина и пропадает весь смысл понятия.

Ключевой матч здесь – безусловно, с «Локомотивом». «Локо» не менее прагматичен, чем ростовчане, тут кто кого пересидит. С «Динамо» у «Ростова» проблем не будет, как никогда их не было у Бердыева с Кобелевым. «Ростов» не упустит место в Лиге Чемпионов, а шансы в борьбе за титул у него и ЦСКА, полагаю, равные», – сказал Уткин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Уткин Василий
Комментарии (14)
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CSKA №1
1461761484
ЦСКА Чемпион!!!!!
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sargassov
1461763677
Тут почитать некоторых, так ощущение что ЛЧ - это евровидение и мы всей страной решаем кого же туда от нас послать чтоб не опозориться. Неужто совок никак не вытравится из сознаний?)
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veltrener
1461763888
хорошо сказал "пик не длится вечно, иначе он уже равнина и пропадает весь смысл понятия." вася умеет красиво сказать и остроумно, иногда его не хватает. но все мы знаем, что он с непростым характером и пьющий,а может и покуривающий, судя по тому как излагаются его мысли)
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koli4ka
1461764553
Совок крепчает и крепчает,но на финише коней с ростовом будет отделять всего одно очко и кто будет первым, и коню понятно...
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