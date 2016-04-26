Гвардиола: «К счастью, играть будут футболисты, а не тренеры»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола посетил пресс-конференцию, посвященную первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы довольны, что дошли до полуфинала. Все четыре команды заслужили выход в эту стадию. Когда Симеоне и его команда играют против топ-клуба, то неизвестно, кто является фаворитом. Противостояние будет захватывающим.

К счастью, играть будут футболисты, а не тренеры. Мы сделаем все, что сможем, но победить могут только игроки.

«Атлетико» хорош не только в обороне, но и во многих других отношениях. Я не играл против них уже несколько лет. В центре поля у них хорошо выглядит Коке, команда быстро контратакует и проникает в свободные зоны.

На протяжении последних лет «Атлетико» борется за победу во всех турнирах, а для этого мало развить только некоторые аспекты игры. Нужно совершенствоваться во всем – «Атлетико» так и делает», – сказал Гвардиола.

Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.