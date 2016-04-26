Раньери: «В Англии не представляют, что такое настоящее давление»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о том, что попадание в Лигу чемпионов было одной из долгосрочных целей клуба, а также поделился впечатлениями от работы в Англии.

«С самого начала президент попросил меня построить команду, которая через несколько лет сможет бороться за попадание в еврокубки, а потом – и в Лигу чемпионов. Этот год был особенным: мы уже в Лиге чемпионов, и нам не хватает только исполнения самой большой мечты.

Англичане часто спрашивают меня о том, как я справляюсь со стрессом, но они не представляют, с чем приходится иметь дело нам, итальянцам. Мы знаем, что в Италии единственное спокойное время – это 90 минут матча, а с понедельника и до стартового свистка ты постоянно находишься в напряжении.

Англия – это безмятежность и спокойствие. Ты играешь и думаешь только об игре. В это невозможно поверить, пока не поиграешь или не потренируешь в Англии», – сказал Раньери.