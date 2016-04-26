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  • Смольников: «Всегда ищу момент, чтобы удачно подключиться к атаке и забить гол»

Смольников: «Всегда ищу момент, чтобы удачно подключиться к атаке и забить гол»

26 апреля 2016, 16:41
3

Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал о тактических нюансах игры на своей позиции.

— Давненько не было голов после ваших фирменных забеганий с фланга за спины защитников. Этот маневр соперники раскусили или вы сейчас больше на обороне сосредоточены?

— Да почему? Я всегда думаю об этом и ищу момент, чтобы удачно подключиться. Но пока как-то не подворачивалось случая. Буду работать, набирать форму. Я и сам хочу так делать, мне это нравится.

— На предматчевых установках крайние защитники получают одинаковые задания на игру, или нет? Скажем, у вас с Жирковым одни и те же задачи на поле? И зависят ли эти задачи от того, кто у соперника будет играть на вашем фланге?

— В принципе, мы всегда получаем одинаковые задания. Если есть какие-то специальные моменты, то нам о них рассказывают. Например, говорят, как играет полузащитник соперника, какая у него рабочая нога, но это только эпизоды. В целом установка одинаковая.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь
Комментарии (3)
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Taps
1461686152
Смольноков - молодчага.
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iuda
1461746734
В Ростове тебя и видно не было
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nikosmokot
1462310367
он лучший
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