Представитель «Лестера»: «Слышал о потрясающей истории «Ростова», она чем-то похожа на нашу»

Представитель «Лестер Сити», директор по новым бизнес-направлениям Марк Дэвис, посетивший Россию в рамках международной конференции по спортивному маркетингу, сказал, что ему была бы интересна встреча между «Ростовом», идущим на первой строчке в российской Премьер-лиге, и «лисами» в Лиге чемпионов.

«Слышал о «Ростове», их история потрясающая, она в чем-то похожа на нашу. Кто знает, может, и встретимся с ними в Лиге чемпионов.

Главное качество премьер-лиги – ее конкуренция, но исторически большие команды с сильными игроками идут более ровно по ходу сезона. Разница в этом сезоне заключается в том, что все в мире складывается в пользу того, чтобы мы оказались в Лиге чемпионов. Если одна команда может попасть в Лигу чемпионов, неважно, выиграет она ее или нет, то это дает другим командам очень хорошую платформу для позитивного старта в чемпионате. Не только «Лестер» в этом году является таким примером, к ним еще можно отнести «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», – отметил Дэвис.

Напомним, что «Лестер» за пять туров до завершения чемпионата Англии, обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ростов» после 25 туров занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отрываясь от ближайших преследователей ЦСКА и «Локомотива» на одно и пять очков соответсвенно.