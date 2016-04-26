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  • Представитель «Лестера»: «Слышал о потрясающей истории «Ростова», она чем-то похожа на нашу»

Представитель «Лестера»: «Слышал о потрясающей истории «Ростова», она чем-то похожа на нашу»

26 апреля 2016, 15:52
17

Представитель «Лестер Сити», директор по новым бизнес-направлениям Марк Дэвис, посетивший Россию в рамках международной конференции по спортивному маркетингу, сказал, что ему была бы интересна встреча между «Ростовом», идущим на первой строчке в российской Премьер-лиге, и «лисами» в Лиге чемпионов.

«Слышал о «Ростове», их история потрясающая, она в чем-то похожа на нашу. Кто знает, может, и встретимся с ними в Лиге чемпионов.

Главное качество премьер-лиги – ее конкуренция, но исторически большие команды с сильными игроками идут более ровно по ходу сезона. Разница в этом сезоне заключается в том, что все в мире складывается в пользу того, чтобы мы оказались в Лиге чемпионов. Если одна команда может попасть в Лигу чемпионов, неважно, выиграет она ее или нет, то это дает другим командам очень хорошую платформу для позитивного старта в чемпионате. Не только «Лестер» в этом году является таким примером, к ним еще можно отнести «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», – отметил Дэвис.

Напомним, что «Лестер» за пять туров до завершения чемпионата Англии, обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Ростов» после 25 туров занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отрываясь от ближайших преследователей ЦСКА и «Локомотива» на одно и пять очков соответсвенно.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Лестер Ростов
Комментарии (17)
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Майор Дзагоев
1461676333
Хммм, а он в чем-то прав. Было бы очень интересно увидеть эти две команды в поединке между собой
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serg30
1461678636
Если оба клуба выиграют свои чемпионаты, то не встретятся с вероятностью 99%. Чемпионы стран из ТОП-7 таблицы коэффициентов УЕФА при жеребьёвке групповой стадии будут "сеяными", а значит и разбросаны по разным группам. Выход в плей-офф маловероятен для обоих коллективов. Но даже если случится чудо, то для возможной встречи нужно, чтобы одна команда стала в группе первой, а другая - второй. Ну, а выход в 1/4 любой из команд - это вообще из области фантастики. В общем, чересчур много "если" должно сбыться.
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ari-_uri_94
1461682926
Вот бы увидеть на ЛЧ Ростова против Лестера!))))
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koli4ka
1461683910
Басни ослика Иа
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XaXatyn
1461684296
Поживем увидим !
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Tri
1461687351
К сожалению Ростов не совместим с Лестером по финансовым причинам, им богатый спонсор нужен, лукойл например)))
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grigkh
1461688073
ну...хз
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nemolod
1461689559
Для начала неплохо было бы товарищеский матч сыграть в межсезонье-было бы интересно всем!
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barabashka
1461692544
Если Бердыев останется, то Ростов может дать бой Лестеру. Хотя, думаю, сдуются оба в следующем сезоне. Мареза с Варди точно продадут, как бы они ни противились этому. Другой возможности так подняться у Лестера едва ли будет
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sargassov
1461699543
Битва не столько команд, сколько их тренеров
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