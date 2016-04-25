Фанаты «Динамо» бесплатно посетят матч с «Амкаром»

Болельщики «Динамо» смогут посетить домашний матч 26-го тура Премьер-лиги с «Амкаром» бесплатно.

«Руководство Футбольного клуба приняло решение поддержать просьбу болельщиков о бесплатном проходе на стадион «Арена Химки» в связи с тем, что матч запланирован РФПЛ на пятницу. Нашей команде очень нужна поддержка болельщиков! Приходите на стадион в синем, особенно если вы собираетесь на трибуну D – окрасим трибуну в синий цвет», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч «Динамо» – «Амкар» состоится в пятницу, 29 апреля, в 19:00 по московскому времени.