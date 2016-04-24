Венгер: «Арсеналу» тяжело играть с командами, которые ведут борьбу за выживание»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после ничьей с «Сандерлендом» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги посетовал на чересчур насыщенный график своей команды.

«Первый тайм мы провели очень хорошо, но вторая половина встречи далась куда тяжелее, поскольку «Арсенал» играл уже третий матч за последнюю неделю. Нам не удалось создать большое количество опасных моментов, но мы все равно могли забить и выиграть. Теперь нам необходимо подготовиться к следующей игре и победить в ней.

«Арсенал» играет с командами, которые борются за выживание в АПЛ, поэтому во всех матчах нам приходится очень сложно», – сказал Венгер.