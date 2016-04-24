Смолов: «Я не оракул, поэтому не готов сказать, смогу ли стать лучшим бомбардиром чемпионата»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал крупную победу своей команды в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы» (4:0).

– Впечатления – положительные, как впрочем после каждой победы. Очень хорошо, что мы выиграли с крупным счетом. Мы не дали ни одной возможности сопернику отличиться в этой встрече. Это радует.

– Не можем не обратить внимание на тот красивейший гол, автором которого вы стали. Опиши, как все происходило?

– Я открылся под Юру Газинского, тот отдал мне передачу, такую не очень удобную, честно говоря. Когда я только принял мяч, то в первую секунду уже не знал, что буду делать дальше. Потом уже решил пробить по воротам – удачно получилось.

– Когда наступает финиш чемпионата, то каждая игра на вес золота. Будет ли каждый из следующих матчей для «Краснодара» сродни финалу?

– Да, конечно. Очень плотная ситуация в таблице, много команд претендуют на самые высокие места. Мы – не исключение. Мы будем стараться брать очки в каждом матче, и после 30-ого тура уже посмотрим, чего нам удалось добиться.

– Федор, сможете ли стать лучшим бомбардиром чемпионата? Когда же им станет русскоязычный игрок?

– Когда будет русскоязычный игрок я вам не скажу, потому что я не оракул и не предсказываю будущее. По поводу себя могу сказать, что буду стараться выполнять свои прямые обязанности, как нападающего. И после 30-ого тура, после окончания чемпионата, все будет понятно.