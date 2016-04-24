Черевченко: «Локомотив» не планировал сразу после гола отходить назад, но натиск «Амкара» выдержать удалось»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко поделился своими первыми впечатлениями от победы над «Амкаром» (1:0) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

«Локомотив» намеревался заработать три очка. Знали, что будет непросто. «Амкар» – хорошая команда, что она показала в матчах с «Зенитом». Не планировали сразу после гола отходить назад, на этом мы уже обожглись в матче с ЦСКА. Ребята выдержали натиск «Амкара». Борьба за место в Лиге чемпионов? Не думаем об этом, идем от игры к игре», – сказал Черевченко.