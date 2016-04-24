Сафонов: «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уфой» победу со счетом 2:0 одержат хозяева.

«Краснодар» также играл в Кубке России, но, независимо от того, в какой команда будет форме, победа будет за ними. «Краснодар» играет на своем поле. К тому же они борются не только за выход в еврокубки, но и за место в тройке лучших. Да и вообще «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня», – заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».