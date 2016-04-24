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  • Сафонов: «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня»

Сафонов: «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня»

24 апреля 2016, 12:58
2

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уфой» победу со счетом 2:0 одержат хозяева.

«Краснодар» также играл в Кубке России, но, независимо от того, в какой команда будет форме, победа будет за ними. «Краснодар» играет на своем поле. К тому же они борются не только за выход в еврокубки, но и за место в тройке лучших. Да и вообще «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня», – заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Уфа
Комментарии (2)
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Serjoga
1461492102
Разного уровня, а "сгоняют" ничейку!
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Zeff
1461493218
Обе команды любят сдавать игры ЦСКА. Так что уровень у них один.
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