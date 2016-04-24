«Амкар» — «Локомотив». Шкулетич, Логашов и Михалик начнут игру с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 25-го тура РФПЛ «Амкар» — «Локомотив», который состоится сегодня в 12:00.

«Амкар»: Селихов, Идову, Занев, Белоруков, Джикия, Баланович, Гол, Огуде, Гиголаев, Комолов, Прудников.

Запасные: Герус, Зайцев, Панцырев, Мищенко, Анене, Брайт Дайк, Шаваев, Дзахов.

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Чорлука, Дюрица, Логашов, Михалик, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук, Шкулетич.

Запасные: Абаев, Коченков, Тарасов, Янбаев, Шешуков, Шишкин, Жемалетдинов, Баринов, Ндинга, Фернандеш, Хенти.