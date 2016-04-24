Сафонов: «Амкар» выиграет у «Локомотива», они то и дело отнимают очки у лидеров»

Известный агент Алексей Сафонов дал свой прогноз на матч 25-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Локомотивом».

«Амкар» выиграет со счетом 1:0. Для «Локомотива» пермское поле – не самое удобное. И многое, конечно, будет зависеть от того, как быстро восстановится «Амкар» после матчей в Кубке России. Пермская команда то и дело отнимает очки у лидеров. К тому же «Амкар» будет стараться отскочить от переходных матчей», — объяснил Сафонов.

Полный прогноз Сафонова на матчи 25-го тура РФПЛ доступен по ссылке.