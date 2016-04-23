Раньери: «Игроки «Лестера» верят в чемпионство»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением о турнирных перспективах команды в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «лисы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

«Возможное чемпионство АПЛ? Я общался с игроками. Мы верим в возможность этого. Всегда верю в чудеса, ведь я позитивный человек и оптимист. Если «Тоттенхэм» выиграет оставшиеся четыре матча и обойдет нас, то я просто поздравлю их. Но есть уверенность, что и мы можем выиграть свои четыре встречи», – сказал Раньери.