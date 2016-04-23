Сафонов считает, что «Крылья Советов» добьются домашней победы над «Уралом»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что «Крылья Советов» смогут добиться домашней победы над «Уралом» в сегодняшнем поединке 25-го тура РФПЛ.

«Крылья» играют дома, поэтому им будет немного проще одержать победу. Тем более команда будет стараться всеми способами избежать переходных игр и не вылететь из Премьер-лиги. Думаю, они не упустят такой момент», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».