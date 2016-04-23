Дель Боске: «Мы, тренеры, почти рабы тирании футболистов»

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске прокомментировал поведение игроков, которые считают себя незаменимым и неприкосновенным.

«Мы, тренеры, почти рабы тирании футболистов, которые не хотят, чтобы их меняли по ходу матча. Как только ты решил заменить футболиста, он начинает обижаться. И даже болельщики соглашаются с тем, что если тренер меняет такого игрока, то его уволят и он продержится на своeм посту пару дней», — сказал опытный испанец.

По версии испанских СМИ, слова дель Боске относятся к лидеру мадридского «Реала» Криштиану Роналду.