Фабрегас: «В какой-то момент я понял, что не знаю, как играть в футбол»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал о своих проблемах в лондонском клубе по ходу нынешнего сезона АПЛ.

«Первые месяцы сезона были очень сложными. Я потерял уверенность в себе. Дошло до того, что после поединка с «Борнмутом» я осознал, что не знаю, как нужно играть в футбол. Не имел понятия, что делать с мячом после того, как принял его.

К счастью, в последнее время все вернулось на круги своя. Теперь я играю хорошо. Важно не само падение, а то, сумел ты после него подняться, или нет», – сказал Фабрегас.