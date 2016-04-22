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Рамос: «Судьи реже удаляли бы меня, играй я за «Барселону»

22 апреля 2016, 12:25
15

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос признался, что радуется неудачам принципиального соперника мадридцев – «Барселоны».

«Конечно, я радуюсь, когда они терпят поражения. Все, что плохо для «Барселоны», — хорошо для «Реала». Уверен, наша последняя победа на «Камп Ноу» стала для них серьезным ударом», – сказал Рамос.

Испанский футболист также отметил, что получал бы от судей меньше карточек, если бы выступал в каталонском клубе.

«Думаю, если бы я играл за «Барселону», то зарабатывал бы куда меньше удалений».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио
Комментарии (15)
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Pro100Kid
1461317403
Думаю,если бы Рамос играл по-адекватнее,его бы меньше удаляли
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nim-
1461318155
«Все, что плохо для «Барселоны», — хорошо для «Реала» Интересно, чем Реалу хорошо то, что Барса проиграла Атлетико?
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cskajeka
1461319058
ооооооооооо) Футбольные критики)))
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Костя из Барселоны
1461320012
Да конечно. Помню несколько раз, как Рамос КРИЧАЛ на судей, ему ничего не показывали, так что не надо тут
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DIMON425
1461321808
Смеётся тот, кто смеётся последним
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samara94
1461322520
в тему
Ответить
GaDzHiAkimov
1461328062
+
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koli4ka
1461333851
Фуууу,ну какой же ты спарцмен Сирожа Рамыс.Да ты гнильцо, не мущинского рода, советую брать пример с ВЕЛИКОГО РАУЛЯ ГОНСАЛЕСА БЛАНКО или хотя бы Андреса Иньесты
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VлAд
1461352729
И опять какушки льются от недофанов Реала и Барсы. Мол это барсуки гавно, а н-нет, это Рамос играть не умеет. Эх, да когда же вы, аутисты умственно отсталые, поймёте, что правда где-то по-середине. Рамос, конечно, как футболист очень профессиональный, мировой класс, все дела, но вот от его интервью зачастую диву даюсь. Барсе, конечно, подсуживают, бывает, что уж там, но недавний матч с Атлетико доказал, что всё же не настолько часто, чтобы "фанатам" Мадридского клуба, любого, говорить об этом с таким пафосом, ага. Так что ребят, те, которые без мозгов, шансов мало, но всё же, отключите интернет, а....
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3ton
1461438556
Рамос наверно про удаление в первом тайме вспомнил
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