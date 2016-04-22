Рамос: «Судьи реже удаляли бы меня, играй я за «Барселону»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос признался, что радуется неудачам принципиального соперника мадридцев – «Барселоны».

«Конечно, я радуюсь, когда они терпят поражения. Все, что плохо для «Барселоны», — хорошо для «Реала». Уверен, наша последняя победа на «Камп Ноу» стала для них серьезным ударом», – сказал Рамос.

Испанский футболист также отметил, что получал бы от судей меньше карточек, если бы выступал в каталонском клубе.

«Думаю, если бы я играл за «Барселону», то зарабатывал бы куда меньше удалений».