Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Агрофест-Дон» отозвал иск о банкротстве «Ростова»

22 апреля 2016, 10:56
12

Компания «Агрофест-Дон», которая является бывшим кредитором «Ростова«, отозвала иск о банкротстве клуба.

«Заявление о банкротстве футбольного клуба поступило в суд 14 марта, а 23 марта принято к производству. Предварительное слушание назначено на 11 мая. В четверг истец подал ходатайство об отказе от иска, которое пока не рассмотрено», – заявил представитель суда.

Согласно данным суда, у клуба была задолженность перед «Агрофест-Доном» в размере 44 миллиона рублей. Истец требовал признать «Ростов» несостоятельным и предлагал назначить временного управляющего.

Ранее «Агрофест-Дон» уже неоднократно подавала иски в отношении клуба. Всего в 2014 году было подано более десяти исков на сумму, превышающую 93 миллиона рублей, которая сложились из заемных средств и процентов за пользование деньгами. По всем этим искам судом утверждены мировые соглашения. Кредитор почти по всем искам согласился более чем вдвое сократить суммы требований по процентам.

Согласно мировым соглашениям, клуб должен был до 1 декабря 2015 года выплатить «Агрофест-Дону» почти 70 миллионов рублей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Ростов
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fanat_FCZ
1461312792
фиговы дела
Ответить
андрей андреев
1461313101
Видимо обьЯснили
Ответить
stasonsmur
1461313484
Все - Ростов-чемпион!)))
Ответить
Cobold
1461315895
Почуяли, что запахло выходом в ЛЧ, а значит деньгами. Не рано?
Ответить
sold93
1461319136
Зенит догнал. дело сделано
Ответить
kurskih
1461320065
Отличная новость ;) На ЛЧ мало надежды - попасть бы им в ЛЕ ;)
Ответить
vgarakh
1461320951
Федорычев понял, что погорячился. Он понял , что чемпионом будет Ростов.
Ответить
Jiver
1461323862
Хорошие новости. Саввиди подсобил? Из официальных только он смог бы решить этот вопрос.
Ответить
koli4ka
1461334217
ну шо, путь к золоту команде Бекиевича свободен от препон?
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
2
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
3
Все новости
Все новости
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
3
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
10
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
16
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+