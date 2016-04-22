«Агрофест-Дон» отозвал иск о банкротстве «Ростова»

Компания «Агрофест-Дон», которая является бывшим кредитором «Ростова«, отозвала иск о банкротстве клуба.

«Заявление о банкротстве футбольного клуба поступило в суд 14 марта, а 23 марта принято к производству. Предварительное слушание назначено на 11 мая. В четверг истец подал ходатайство об отказе от иска, которое пока не рассмотрено», – заявил представитель суда.

Согласно данным суда, у клуба была задолженность перед «Агрофест-Доном» в размере 44 миллиона рублей. Истец требовал признать «Ростов» несостоятельным и предлагал назначить временного управляющего.

Ранее «Агрофест-Дон» уже неоднократно подавала иски в отношении клуба. Всего в 2014 году было подано более десяти исков на сумму, превышающую 93 миллиона рублей, которая сложились из заемных средств и процентов за пользование деньгами. По всем этим искам судом утверждены мировые соглашения. Кредитор почти по всем искам согласился более чем вдвое сократить суммы требований по процентам.

Согласно мировым соглашениям, клуб должен был до 1 декабря 2015 года выплатить «Агрофест-Дону» почти 70 миллионов рублей.