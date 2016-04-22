Гаджиев: «В матче с «Локомотивом» придется в основу вводить игроков резерва»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что в матче 25-го тура против «Локомотива» ему может понадобиться помощь резервистов.

«Восстановиться важно не только физически, но и психологически. Если удастся это сделать, то будет привычный состав; если нет, то придется в основу вводить игроков резерва.

Порой мы и в играх, и в тренировках меняем игроков основы на резервистов, тем самым готовим и их к официальным играм. Возможно, сейчас возникнет именно та ситуация, когда придется выбрать ряд игроков резерва», – сказал Гаджиев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.