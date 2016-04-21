Варди, Марез, Кейн и Алли попали в символическую сборную сезона АПЛ по версии игроков

Ассоциация профессиональных футболистов Англии в своем официальном twitter опубликовала символическую сборную сезона Премьер-лиги. По итогам голосования игроков в число 11-ти лучших вошли четыре футболиста «Лестера», столько же игроков «Тоттенхэма», а также по одному представителю от «Арсенала», «Вест Хэма» и «МЮ».

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд (оба – «Тоттенхэм»), Уэс Морган («Лестер»), Эктор Бельерин («Арсенал»).

Полузащитники: Нголо Канте, Рияд Марез (оба – «Лестер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Димитри Пайе («Вест Хэм»).

Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).