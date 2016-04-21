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  • Варди, Марез, Кейн и Алли попали в символическую сборную сезона АПЛ по версии игроков

Варди, Марез, Кейн и Алли попали в символическую сборную сезона АПЛ по версии игроков

21 апреля 2016, 20:54
10

Ассоциация профессиональных футболистов Англии в своем официальном twitter опубликовала символическую сборную сезона Премьер-лиги. По итогам голосования игроков в число 11-ти лучших вошли четыре футболиста «Лестера», столько же игроков «Тоттенхэма», а также по одному представителю от «Арсенала», «Вест Хэма» и «МЮ».

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд (оба – «Тоттенхэм»), Уэс Морган («Лестер»), Эктор Бельерин («Арсенал»).
Полузащитники: Нголо Канте, Рияд Марез (оба – «Лестер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Димитри Пайе («Вест Хэм»).
Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Лестер Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Вест Хэм Арсенал
Комментарии (10)
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тигрик
1461262292
год назад о большинстве из них сказали бы: кто эти люди?
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Karpathian
1461263517
Тоби красавчик ^_^
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sergge1207
1461263535
Согласен
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enhtur
1461264862
а где Месут Озил
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Ajax_Amsterdam
1461268820
Кстати да! Озила тут точно не хватает!!!
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kotmyshka
1461272554
Ожидаемо
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KARAT777
1461272756
Лукаку начинал хорошо, а заканчивает сильно Ориги из Ливера
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Aiur
1461284050
Заслужили!
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Liverpool-The-Best
1461321656
И не поспоришь!
Ответить
Kybik-Pybik
1461411456
Озила конечно можно было бы сюда, действительно хорошо тащил Арсенал... но вместо кого??? Полузащитники: Нголо Канте, Рияд Марез (оба – «Лестер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Димитри Пайе («Вест Хэм») несомненно лучшие в этом сезоне!
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