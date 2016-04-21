Зидан: «Тяжело было смотреть, как Роналду покидает поле из-за травмы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победного матча с «Вильярреалом» в рамках 34-го тура чемпионата Испании придал значение эпизоду с повреждением нападающего мадридской команды Криштиану Роналду. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может пропустить ближайшую игру «сливочных».

«Роналду необходимо периодически отдыхать, так как он всегда играет на максимуме и терпит огромные нагрузки. Тяжело было смотреть на него, когда он покидал поле. Будем ждать результатов медицинского обследования.

Криштиану не только забивает голы, он постоянно работает на команду. Несмотря на отсутствие голов в ворота «Вильярреала», он проделал отличную работу на поле и помогал команде защищаться», – сказал Зидан.