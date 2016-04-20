Аллегри продлит контракт с «Ювентусом», несмотря на предложение от «Реала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения возглавить «Реал», с которым руководство мадридского клуба выходило на специалиста месяц назад. Ожидается, что в ближайшем будущем итальянец подпишет новое соглашение с «бьянконери» до 2018-го года.

Как сообщает источник, зарплата Аллегри согласно новому контракту будет равняться пяти миллионов евро в год без учета различных бонусов. Это сделает наставника «старой синьоры» самым высокооплачиваемым тренером Серии А.